Есть еще одна лицензия на Олимпиаду. Гераскевич представит Украину в скелетоне

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Фото: instagram.com/iceformulaone

Украина получила еще одну лицензию на Олимпийские игры в 2022 году в Пекине.

В скелетоне нашу страну в Китае представит 23-летний Владислав Гераскевич.

"Сегодня поступило официальное подтверждение от Международной федерации бобслея и скелетона о получении олимпийских лицензий представителями Всеукраинской федерации бобслея и скелетона: Владислав Гераскевич (скелетон), Лидия Гунько (монобоб). Искренне поздравляем всех украинских спортивных болельщиков с этим выдающимся событием", - говорится в заявлении на странице "Скелетон, бобслей Украины" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина впервые в истории будет представлена на Олимпиаде в монобобе

"Мы выиграли олимпийскую лицензию и едем на зимние Олимпийские игры. Невероятное и историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта. Просто представьте, еще в 2014-м в нашей стране (а это всего 7 лет назад) не существовало вида спорта скелетон. А теперь Украина во второй раз будет представлена ​​на Олимпийских играх в ледовой версии Формулы-1. Не имея никаких условий для тренировок на Родине, имея огромное количество препятствий и трудностей, мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю", - написал Гераскевич в своем Instagram.

Владислав Гераскевич принимал участие в Олимпиаде-2018 в Корее. Тогда он занял 12-е итоговое место. В скелетоне спортсмены спускаются по ледовой трассе на санях без управления. В Пекине-2022 скелетонисты будут соревноваться три дня - с 10 по 12 февраля.