"Если Суркис кого-то ударил в лицо - значит, по делу" - Андронов

Андронов считает, что Суркис просто так никого бить не будет. Фото: из открытых источников

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал скандала с участием Андрея Павелко и Григория Суркиса, который произошел во время матча Украина - Португалия.

Об этом пишет "Футбол 24"

"Весело все происходит. Или точнее," весело ". В момент, когда сборная страны близка к удивительному (но заслуженному) достижению, первое лицо ее федерации -ассоциации устраивает склоки ...

Я знаю, что там было. И знаю, что Григорий Суркис - не только уважаемый человек, но и в отличной форме. И если он кого-то ударил в лицо - значит, по делу. И ПреЗедента уже вмешался в эту историю. Зачем своими руками разводить костер вокруг себя? "- написал Андронов в facebook.

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Конфликт между Павелко и Суркисами начался с того, что Григорий Суркис пришел в президентскую ложу НСК "Олимпийский" во время матча Украина - Португалия. Именно игра завершилась победой украинский 2: 1. После победы команда Шевченко гарантировала себе выход на Евро -2020 с первого места в группе.