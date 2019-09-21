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суббота, 21 сентября 2019 16:08

"Если проиграем Украине, это будет позор" – капитан сборной Бельгии

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&quot;Если проиграем Украине, это будет позор&quot; – капитан сборной Бельгии
Сборная Украины может стать главной сенсацией чемпината Европы

Капитан сборной Бельгии по волейболу Сэм Деру прокомментировал предстоящий матч со сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.

Об этом пишет "Трибуна"

"Я не думаю о четвертьфинале, потому что нам нужно сфокусировать своего внимание на игре против Украины. Это первый шаг.

Если мы его не сделаем, то можем проиграть, и это будет позор.

Я ожидаю увидеть большое количество болельщиков. Нам нужно доказать, что мы готовы играть в финале", – сказал Деру.

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Матч Украина – Бельгия состоится 21 сентября в Антверпене. Начало встречи в 21:30.

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