"Если молодые игроки "Динамо" уберут дискотеки и девочек, то их ждет успех" - Суркис

Игорь Суркис надеется, что больше молодых игроков будет переходить в первую команду "Динамо". Фото: из открытых источников

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал появление молодых игроков в первой команде.

"Сейчас огромное количество молодых игроков было с командой на сборе. И тренерский штаб на них рассчитывает. Я сказал бы, что Цитаишвили с Поповым в полной мере до сих пор не заявили о себе в первой команде. Надо прогрессировать, чтобы играть. Тому же Шапаренко. Это молодые ребята, которые должны становиться мужиками.

А там уже смена поколений. Будут поджимать другие - те же Волошин, Надольский, Ванат. Ребята, которые хотят играть в первой команде и ставят перед собой такую ​​цель. Если они будут продолжать работать и уберут моменты, о которых я говорил, - дискотеки, девочки, - то многие из них могут добиться успеха", - сказал Игорь Суркис в комментарии" Спортарена".

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В текущем сезоне УПЛ "Динамо" занимает 2-е место, уступая лидеру "Шахтеру" 14 очков. Следующую игру подопечные Алексея Михайличенко проведут 22 февраля, когда в Киеве будут принимать "Ворсклу".