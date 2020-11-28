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суббота, 28 ноября 2020 08:55

Если бы я свистнул, мы бы не увидели гол столетия – арбитр матча Аргентина – Англия

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Если бы я свистнул, мы бы не увидели гол столетия – арбитр матча Аргентина – Англия
Диего Марадона дважды играл в финалах Кубка мира. Фото Рейтер

Бывший судья Али Бин-Нассер считает, что помог скончавшемуся экс-игроку сборной Аргентины Диего Марадоне забить "Гол столетия" в ворота сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986.

"Марадона вылетел с центра поля, и я следовал за ним по пятам. Когда судишь кого-то вроде Марадоны, не можешь оторвать от него глаз.

Англичане трижды пытались сбить его, но желание победить двигало Марадону вперед. Я кричал "преимущество" [атакующей стороны], пока он не дошел до штрафной.

Я наблюдал за Марадоной из-за штрафной, гадая, как он ушел от трех защитников и вел мяч почти 50 метров. Я подумал: "Сейчас защитники попробуют его сбить". Я был готов свистеть пенальти.

К моему удивлению, он обошел другого защитника и вратаря и забил гол, ставший "Голом столетия". Как человек и как судья я горжусь, что сыграл роль в этом историческом моменте.

Если бы я свистнул фол в любом из первых трех контактов, мы бы не увидели такого великолепия. То, что я дал играть, – одно из моих крупнейших достижений", – поделился воспоминаниями арбитр из Туниса.

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В том же матче Бин-Нассер засчитал гол Марадоны рукой. Впоследствии этот гол стал известен как "Рука Бога". Марадона стал победителем того чемпионата мира и был признан лучшим игроком турнира.

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