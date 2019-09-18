"Еще одна такая шутка – будешь работать у меня водителем" – Петров вспомнил, как Шевченко отреагировал на шутку Хачериди

Петров играет за "Нефтчи" третий сезон

Воспитанник киевского "Динамо" Кирилл Петров вспомнил историю, которая случилась между Евгением Хачериди и Андреем Шевченко.

Сообщает dynamo.kiev.ua

"Однажды Хачериди пошутил над Шевой в автобусе. Тот ему ответил: "Еще раз такое скажешь, будешь у меня водителем работать", - говорит Петров.

"Мы в карты в "дурака" играли. Женя хотел подшутить, но не получилось. Неудачная шуточка была. Но с Шевченко можно было шутить. Мы с Зозулей подходили и говорили: "Помнишь, ты нам футболку давал". Он отвечал: "Та, не помню".

Еще вспоминаю, как малым был, и мы мячи подавали, а Шеченко как раз в "Милан" уезжал, и последняя игра за "Динамо" была. Подхожу к нему: "Шева, дай автограф". Он такой: "Потом". Да, думаю, конечно, я ж с тобой каждый день встречаюсь. Сейчас, через пару часов созвонимся и договоримся", — сказал Петров.

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За два сезона в "Нефтчи" Петров сыграл 53 матча и забил один мяч.