"Эпизодами "Динамо" играло страшно хорошо" – обзор украинской прессы

Бывший вратарь киевлян Святослав Сирота посоветовал "Динамо" использовать Беседина на месте центрального защитника

Украинская пресса проанализировала поражение "Динамо" в матче с "Мальме" - 3:4.

"Не надо плакать, кричать, истерить, ностальгировать, требовать тренерской отставки или продажи Суркисом клуба. Не дождетесь", - пишет Андрей Сеньков на "Трибуне". - Это тот момент, когда надо воспринимать ситуацию такой, какая она есть. "Динамо" не было безразлично. "Динамо" хотело победить. Эпизодами "Динамо" играло страшно хорошо. Но в матче равных команд такое иногда случается. Тем более, когда срывает голову. А головы сорвало абсолютно всем. Они полетели в бездну.

Удивительно, что удаление Сидорчука осталось единственным

Боже, даже Михайличенко, который обычно прирастает к скамейке, накричал на желтую. Удивительно, что удаление Сидорчука осталось единственным. Капитан весь матч провел так, как после бессонной ночи напился энергетиков. Бойко и упорно, но абсолютно с пустой головой ".

dynamo.kiev.уа цитирует российского журналиста Алексея Андронова.

"37-летний швед Маркус Розенберг провел последний матч на стадионе своего клуба" Мальме ". Он заканчивает с футболом. Но как!

На 96-й минуте при счете 3:3 хоронит киевское "Динамо". Вспоминается история с прощальным матчем Михаила Месхи и словами уругвайского тренера: "Как уходит? А все остальные, что остаются?".

Так и надо заканчивать карьеру. Розенберг просто топ!", - отметил Андронов.

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал поражение киевлян в матче группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" на страницах ua-football.com.

"Как и предполагал перед матчем," динамовцам "пришлось столкнуться с неуступчивым, организованным соперником и горячим приемом холодных скандинавских ребят. Так и получилось.

"Динамо" могло решить исход поединка еще в первом тайме. Но для этого надо было свое тотальное преимущество воплотить в результат и реализовывать моменты. Но, к сожалению, нереализация - это проблема нынешних игроков, которым порой не хватает уверенности и мастерства.

Если слабый "Мариуполь" не в состоянии наказать киевлян, то "Мальме" вполне показал, как нужно это делать. Думаю, защита "Динамо" запомнит имя ветерана надолго, который "повозил" их, шведского нападающего Розенберга.

Ну, "пролезет" при удачном стечении обстоятельств из группы, а с такой игрой делать дальше?

Хозяева после быстрого забитого мяча, ничего больше не создали и были не похожими сами на себя. Зато во втором тайме все изменилось, и "Мальме" начал играть по результату. Строили атаки через фланги, затянув киевлян на свою половину, а затем проводя разящие контратаки, воплощая их в результат. Даже при счете 3:3, они классно гнули свою линию. Не били мяч вперед, а постепенно и динамично взяли мяч под контроль, словно были уверены, что забьют.

Если пропустили четыре мяча, значит, защита сыграла плохо. В "Динамо" не было игрового баланса и единства между линиями, чтобы добиться нужного результата. Матч против "Мальме" подтвердил: еще не все гладко в "Динамо". Ну, "пролезет" при удачном стечении обстоятельств из группы, а с такой игрой делать дальше? "

Спортарена тоже удивляется поражении киевлян.

"Динамо играло против посредственного оппонента, у которого большие проблемы в обороне. Защита Мальме можно и нужно раскрывать, у шведов разрывы между линиями, центрбеки готовы к передачам за спину, а в зоне завершения отсутствует позиционная подстраховка и не налажена передача игроков.

В атаке Мальме тоже не впечатляет, играя в простой и достаточно прямолинейной манере. Если Динамо действительно претендует на что-то серьезное, оно должно справляться с такими соперниками".

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Последний тур в Лиге Европы будет сыгран 12 декабря. Киевляне будут принимать "Лугано".