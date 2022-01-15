Эпичный ляп и желтая карточка для противника. Каким был дебют Миколенко в АПЛ

Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/everton

В субботу, 15 января, украинский футболист "Эвертона" Виталий Миколенко провел второй матч за новый клуб.

Это был дебютный поединок для экс-динамовца в английской Премьер-лиге.

Миколенко стал девятым украинцем, которому удалось сыграть в сильнейшей футбольной лиге Англии.

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Встреча с "Норвичем" началась для "Эвертона" очень неудачно. Уже к 18-й минуте "ириски" проигрывали 0:2.

На 16-й минуте Миколенко не успел заблокировать прострел со своего фланга, после чего Майкл Кин срезал мяч в свои ворота.

Второй гол случился после потери мяча вблизи центра поля на правом фланге "Эвертона". Миколенко подобного не ожидал и был ближе к чужой штрафной в этот момент. Виталий изо всех сил вернулся назад, даже догнал Адама Айду, однако не хватило буквально секунды, чтобы помешать сопернику пробить.

В начале второго тайма Миколенко чуть не привез гол в свои ворота. Виталий опрометчиво отдал мяч назад на вратаря, не заметив игрока "Норвича". Повезло, что подстраховал партнер.

Вскоре Виталий несколько исправился. Он подал с фланга, имела место верховая борьба на линии вратарской, и мяч отскочил к Ришарлисону, пробившему через себя и установившему окончательный счет - 1:2.

На 70-й минуте Миколенко финтом обыграл Теэму Пукки, заставив его сфолить. Финн получил желтую карточку за это нарушение правил.

Отметим, что нашему соотечественнику часто доверяли выполнять навесные подачи со штрафных ударов.

Что можно сказать об игре Миколенко? Главный тренер ему доверяет. Виталий наиграл уже 200 минут за время пребывания в "Эвертоне". Не хватает Виталию пока взаимопонимания с партнерами. Момент с пасом назад яркий тому пример...

Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в матче Кубка Англии, его команда выиграла в овертайме со счетом 3:2. Потом футболист рассказал, что много нервничал.