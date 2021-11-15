Эпический позор россиян и Роналду рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира

Фёдор Кудрушов вывел Хорватию на Кубок мира. Фото: Gettyimages.com/

14 ноября прошли заключительные матчи квалификации Кубка мира в четырех группах.

Газета ЮА знакомит с их результатами.

В группе А Люксембург был дома разгромлен Ирландией -0:3.

В другом матче группы Португалия и Сербия определяли победителя. Команда Криштиану Роналду дома уступила сопернику -1:2. Хозяева открыли счет на старте поединка, но сербам удалось сравнять его в первом тайме. Решающий гол забил Александр Митрович на последней минуте матча.

Сербия финиширует первой, а Португалия будет играть в стыковых матчах.

В группе В Греция и Косово расписали ничью –1:1. В другом матче тоже был финал за право занять первое место между Испанией и Швецией. Судьбу поединка решил единственный забитый гол Альваро Моратой в конце матча.

Испания заняла первое место в группе, а Швеция сыграет в стыковых матчах.

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В группе Н за первую строчку между собой играли Хорватия и Россия. Команду Златко Далича устраивала только победа. Ливень в Сплите превратил футбольное поле в болото, поэтому индивидуальное преимущество хозяев было нивелировано. На помощь хорватам пришел защитник россиян Федор Кудряшов, забивший в свои ворота в конце матча.

В других матчах группы Словения победила Кипр –2:1, а Словакия разбила Мальту –6:0.

Хорваты заняли первое место, а россияне сыграют в стыках.

В группе J Германия разбила Армению -4:1. Северная Македония с таким же счетом одолела Исландию, а румыны в гостях победили Лихтенштейн -2:0.

Германия стала первой в группе, на втором месте – Северная Македония.

16 ноября сборная Украины сыграет уборочный матч отбора в Кубок мира против Боснии. Команду Петракова устроит только победа и неудача Финляндии в матче против Франции. Украинцы занимают третье место в группе. Уступая финнам двумя очками.