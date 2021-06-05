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суббота, 05 июня 2021 16:36

Елена Пидгрушная вышла замуж

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Елена Пидгрушная вышла замуж
Елена Пидгрушная – олимпийская чемпионка Сочи. Фото: Андрей Шкварко Фото: Андрій Шкварко

Украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира Елена Пидгрушная вышла замуж.

- Чтобы добиваться успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни настало время кардинальных изменений. Поэтому, выйдя замуж, я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Pidhrushna, а Bilosiuk. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной, - написала она в своем Фейсбук.

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Это не первое замужество Пидгрушной. По информации СМИ, ее предыдущим супругом был экс-нардеп, а ныне - руководитель секретариата Тернопольского облсовета Алексей Кайда. Первый брак биатлонистка заключила семь лет назад, но потом развелась.

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