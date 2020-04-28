Экс-тренера "Металлиста" дисквалифицировали на 5 лет за договорные матчи

Последним местом работы Александра Севидова была болганська "Вереля". Фото: ФК "Металлист".

Бывший тренер "Металлиста" Александра Севидова отстранили от футбольной деятельности на 5 лет.

12 марта 2020 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела о договорных матчах с участием ФК "Сумы", сообщает сайт УАФ.

По результатам рассмотрения, ФК "Сумы" лишен статуса профессионального клуба и ему запрещено участвовать в соревнованиях Первой лиги Украины в следующем сезоне.

Ростиславу Козару и футболистам Егору Луговому и Олегу Давыдову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Александру Мартюку и Александр Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 5 лет и на 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.

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Александр Севидов работал с "Металлургом" Донецк ,"Говерлой", "Крымтеплицей", "Карпатами" и "Мариуполем". Был консультантом ФК "Сумы". Севидова подозревают в том, что он организовывал договорные матчи с участием сумской команды.