Экс-тренер "Шахтера" возглавит "Тоттенхэм"

Португальский тренер 47-летний Пауло Фонсека станет новым наставником английского "Тоттенхэма".

Бывший тренер "Шахтера" подпишет контракт с "шпорами" на три сезона, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Официальная презентация нового тренера состоится в середине следующей недели.

Фонсека последние два года работал наставником "Ромы". Римский клуб не захотел с ним продлевать контракт и назначил тренером Жозе Моуриньо, который в прошлом сезоне работал с "Тоттенехем".

В сезонах 2016/19 Паулу Фонсека возглавлял "Шахтер". За это время он выиграл три чемпионских титула в Украине.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" финишировал на седьмом месте. Среди кандидатов на пост тренера "шпор" были Антонио Конте и Сергей Ребров.