Экс-тренер "Шахтера" отказался работать в России

Бывший главный тренер футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека отказался работать в России.
Португальский специалист отказал ФК "Краснодар", сообщает "Чемпионат".
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"Фонсека отказался от предложения "Краснодара", - сказал источник, знакомый с ситуацией.
В конце прошлого года португальца сватали в "Ньюкасл".
Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" летом 2016 года. Проработал в донецком клубе три года. Выиграл три чемпионата Украины.
В дальнейшем тренировал римскую "Рому", откуда ушел летом 2021-го.
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