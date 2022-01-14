Экс-тренер "Шахтера" отказался работать в России

Паулу Фонсека. Фото: ФК "Рома"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека отказался работать в России.

Португальский специалист отказал ФК "Краснодар", сообщает "Чемпионат".

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"Фонсека отказался от предложения "Краснодара", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

В конце прошлого года португальца сватали в "Ньюкасл".

Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" летом 2016 года. Проработал в донецком клубе три года. Выиграл три чемпионата Украины. В дальнейшем тренировал римскую "Рому", откуда ушел летом 2021-го.