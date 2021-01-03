Эксперт рассказал, при каком условии Малиновский покинет "Аталанту"

Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Бельгийские СМИ сообщили, что полузащитник сборной Украины и итальянского "Аталанты" Руслан Малиновский хочет сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Украинца не устраивает малое количество игрового времени в команде.

Gazeta.ua попросили прокомментировать ситуацию итальянского скаута Алекса Великих.

На сколько реальные слухи о желании Руслана Малиновского покинуть "Аталанту"?

Малиновский - это опытный игрок, с европейским опытом. Он - лидер прочной европейской сборной. Поэтому желание играть постоянно в основе своего клуба является нормальным явлением для сильного футболиста. Слухи о желании того или иного футболиста сменить клуб - привычные правила игры трансферного рынка ведущих чемпионатов. К этому нужно относится с пониманием.

Во время зимнего трансферного окна "Аталанта" планирует усилить позицию Малиновского?

- Тренер команды Гасперини действительно считает нужным усилить полузащиту свое команды и найти игроков высокого скорости на фланги обороны. Система построения игры команды требует высокой активности прежде всего в полузащите, и наличие быстрых игроков. Недаром, свой шанс получает молодой Диало.

Малиновский будет играть не из-за давления возможной потери футболиста, а потому что Руслан действительно фундаментальный игрок полузащиты для "Аталанты" новых "времен пост Гомеса"

Слухи о возвращении Малиновского в Бельгию можно расценивать как давление на Гасперини?

- Гасперини уже привык к давлению за время долгой тренерской работы. Малиновский будет играть не из-за давления возможной потери футболиста, а потому что Руслан действительно фундаментальный игрок полузащиты для "Аталанты" новых "времен пост Гомеса".

На сколько реальный вообще может быть трансфер Малиновского с "Аталанты"?

- Трансфер Малиновского с "Аталанты" не считаю возможным в это трансферное окно. У команды впереди тяжелый календарь игр в чемпионате и еврокубках. Однако если Руслан уйдет, то это может произойти лишь при условии экономически очень выгодных для бергамасок. Цена трансфера и новая зарплата для украинского игрока должна быть существенными, даже несмотря на коронакризис который отразился и на футболе.

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Руслан Малиновский начинал свою карьеру в "Шахтере". Выступал за "Севастополь", "Зарю", "Генк". С 2019-го года защищает цвета "Аталанты".