Эксперт рассказал об альтернативе выездного гола в футболе

"Порту" и "Челси" оба матча проведут в на нейтральном поле "Севильи". Фото: REUTERS

Мировой футбол может отказаться от правила выездного гола. Когда команда имеет преимущество благодаря забитому мячу в гостях при равном счете по сумме 2-х матчей.

Система, которая существует уже более 50 лет не справедлива. Реалии футболу изменились. Правило выездного гола не помогает объективности.

Футбольный аналитик Вадим Лукомский считает, что это правило нужно отменить в дополнительное время, чтобы гостевая команда имела преимущество только в основное время матча.

Которая может быть альтернатива выездном гола?

Самый простой ответ - отмена выездного гола в дополнительное время. Он должен действовать только в основные 90 минут. Возможно, учитывать гостевой гол только после определенного количества забитых голов, чтобы это придавало зрелищности матча. Если команда в матче забила меньше двух голов, то никакие выездные голы не считаются. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейская ассоциация клубов предлагает реформу Лиги чемпионов Моя стратегия балансирует между зрелищностью и справедливостью. Какой-то бонус гостевая команда получать. Но существующий бонус великоват. Только чтобы болельщики не ломали голову после матча, кто прошел дальше.

Если выездной гол отменят, то значимость серии послематчевых пенальти вырастет?

Не обязательно в таком случае станет больше пенальти. Потому команды подходить к решающему поединку в другом соотношении сил.

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