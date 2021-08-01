Эксперт пояснил причины отставки Шевченко и назвал его преемников в сборной

Олег Федорчук предлагает кандидатуры Скрипника и Реброва на замену Шевченко Фото "Энергия"

Футбольный тренер Олег Федорчук прокомментировал возможную отставку главного тренера сборной Андрея Шевченко.

"Сейчас стало модно писать двусмысленные посты. Так делают политики. Так делают спортсмены. Если же Шевченко действительно оставляет сборную, надо поблагодарить его и его штаб за работу. Потому что вряд ли он был самостоятельным тренером в полном смысле этого слова.

Сборная для Шевченко превратилась в чемодан без ручки. Нести тяжело и бросить жалко

Выбирать нового наставника есть из кого. В самой ассоциации футбола полно вице-президентов и бывших тренеров - Протасов, Михайличено, Демьяненко. И Маркевич не откажется работать.

Шевченко может остаться, если многие его попросят. Но ситуация в отборе к Кубку мира тяжелая. Две ничьи с Финляндией и Казахстаном оставляют нам мало шансов на прямую путевку. Сборная для Шевченко превратилась в чемодан без ручки. Нести тяжело и бросить жалко.

Думаю, все-таки команде найдут украинского специалиста. Мои фавориты - Скрипник и Ребров ", - сказал Федорчук.

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Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Команда не пробилась на Кубок мира, но вышла с первого места на Евро. На чемпионате Европы сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал.