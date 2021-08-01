Эксперт пояснил причины отставки Шевченко и назвал его преемников в сборной

 
Ексклюзивы
1/5
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 306
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
3 Просмотров: 954
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 189
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 585
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 4230
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 774
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 360
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 531
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 639
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 135
Фото
Все фото
6
7
7
6
4
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
Видео
Все видео
Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу
Австралийская каноистка нашла новое применение презервативу
УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"
Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"
"Шахтер" за €7 млн не смог купить бразильского таланта
"Шахтер" за €7 млн не смог купить бразильского таланта
Украина победила Швецию в историческом матче
Украина победила Швецию в историческом матче
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1053
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 189
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 648
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2160
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1827
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 955
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
воскресенье, 01 августа 2021 15:32

Эксперт пояснил причины отставки Шевченко и назвал его преемников в сборной

  Комментировать
Эксперт пояснил причины отставки Шевченко и назвал его преемников в сборной
Олег Федорчук предлагает кандидатуры Скрипника и Реброва на замену Шевченко Фото "Энергия"

Футбольный тренер Олег Федорчук прокомментировал возможную отставку главного тренера сборной Андрея Шевченко.

"Сейчас стало модно писать двусмысленные посты. Так делают политики. Так делают спортсмены. Если же Шевченко действительно оставляет сборную, надо поблагодарить его и его штаб за работу. Потому что вряд ли он был самостоятельным тренером в полном смысле этого слова.

Сборная для Шевченко превратилась в чемодан без ручки. Нести тяжело и бросить жалко

Выбирать нового наставника есть из кого. В самой ассоциации футбола полно вице-президентов и бывших тренеров - Протасов, Михайличено, Демьяненко. И Маркевич не откажется работать.

Шевченко может остаться, если многие его попросят. Но ситуация в отборе к Кубку мира тяжелая. Две ничьи с Финляндией и Казахстаном оставляют нам мало шансов на прямую путевку. Сборная для Шевченко превратилась в чемодан без ручки. Нести тяжело и бросить жалко.

Думаю, все-таки команде найдут украинского специалиста. Мои фавориты - Скрипник и Ребров ", - сказал Федорчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запоет ли Гордон о Шевченко?

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Команда не пробилась на Кубок мира, но вышла с первого места на Евро. На чемпионате Европы сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт пояснил причины отставки Шевченко и назвал его преемников в сборной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа

Львов стал немецким

Самое читаемое
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
9
 Просмотров: 10809
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 9873
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции Просмотров: 9144
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
 Просмотров: 7956
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка Просмотров: 5355
Спорт
Шевченко попрощался со сборной Украины
Шевченко попрощался со сборной Украины Просмотров: 585
Чемпионка Олимпиады гордится своим украинским происхождением
Чемпионка Олимпиады гордится своим украинским происхождением Просмотров: 495
Как Хацкевич и "Шахтер" помогли Яремчуку перейти в "Бенфику"
Как Хацкевич и "Шахтер" помогли Яремчуку перейти в "Бенфику"
 Просмотров: 261
Немецкий теннисист выиграл Олимпиаду
Немецкий теннисист выиграл Олимпиаду Просмотров: 189
Бывший тренер "Шахтера" собрался в США
Бывший тренер "Шахтера" собрался в США Просмотров: 270
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
7
"Ты - подонок". Данилюк ударил Милованова в лицо
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
3
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
2
У здания СБУ собрались сотрудники НАБУ
Голосов: 243
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть