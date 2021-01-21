Эксперт оценил игру Лунина в дебютном матче за "Реал"

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера" и "Металлиста" Рустам Худжамов оценил дебютный матч Андрея Лунина за "Реал".

Худжамов не находит большой вины вратаря сборной Украины в двух пропущенных мячах.

"В моменте с первым голом никакой вины Лунина нет. На ближней штанге было достаточно много игроков, которые не давали ему возможности выйти на мяч. На перехват он также не должен был выходить: как вратарь он обязан был перекрывать ближний угол и смещался по траектории мяча.

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Второй гол - 50 на 50 по ошибки Андрея. Первое хочу сказать о том, как давно он не играл, и это сказалось на его действиях на выходах: как он добирался до мяча, не так четко играл. В этом эпизоде ​​он принял решение идти на перехват, но атакующий игрок оказался быстрее. В принципе, он был все правильно: играл на опережение, шел на мяч, но немного не рассчитал. Прострел шел с линии штрафной и было сложно, может, Лунин где должен был сыграть быстрее. Но повторюсь, не считаю, что это его вина ", - сказал Худжамов в эфире ютуб-канала "Бомбардир".

В матче 1/16 Кубка Испании "сливочные" уступили представителю 3-го дивизиона "Алькояно" - 1:2 и покинул турнир.