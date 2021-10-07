Эксперт назвал причину конфликта Петракова и Малиновского

Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: REUTERS

Между тренером сборной Украины Александром Петраковым и одним из лидеров национальной команды Русланом Малиновским произошел конфликт из-за нежелания игрока выполнять тренерские указания.

Бывший тренер "Александрии" Владимир Шаран дал оценку противостоянию тренера и игрока.

"Выходя на замену, Малиновский не выполняет требования тренера. Поэтому произошел конфликт. А Петраков если принял решение, уже не отступает от него.

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Трудно судить на уровне сборной, что бы сделал я. Но на уровне клубной команды, наверное, я поступил бы так же. У меня была похожая ситуация с Антоном Шендриком (бывший защитник "Александрии". - Gazeta.ua), когда я его в дубль отправил. Мы выигрывали у "Львова" 1:0, соперник играл вдесятером. Шендрик побежал в атаку, я на него накричал. Сказал, что это неправильно. Он огрызнулся, а через две минуты мы получили мяч в свои ворота. В итоге матч закончился со счетом 1:1. После игры я отправил его в дубль. Впоследствии я остыл, ребята попросили за Шендрика. В следующей игре мы победили "Карпаты". И учитывая заслуги футболиста перед командой, я его вернул.

Сборная Украины - совсем другой уровень. Здесь футболисты защищают честь страны. А если игрок выходит на замену с нежеланием играть или не выполняет требования тренера... Тренер отвечает за результат. Вот так поступил Петраков", - сказал Шаран в комментарии FanDay.

Руслан Малиновский был одним из лидеров сборной Украины во время работы Андрея Шевченко. Новый наставник сборной Александр Петраков не вызывал его на матчи сборной в октябре.

9 октября Украина сыграет в гостях против финнов, а через три дня будет принимать боснийцев.