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пятница, 12 февраля 2021 19:01

Эксперт назвал главную проблему Супряги

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Эксперт назвал главную проблему Супряги
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга потерял место в составе киевского "Динамо".

Футбольный комментатор Денис Босянок о причинах регрессу футболиста.

"Это талантливый форвард. Я не хочу говорить, что у него уже нет шансов. Но трудно найти объяснение. Нужно находиться рядом с Владиславом, понимать суть. Он уже замучил подавляющее большинство нетерпеливых фанов команды. Но парень забивал на высшем уровне - молодежном Кубке мира. Показал, что он не посредственный форвард. Я вспоминаю ту скорость, которую мы видели у Игоря Беланова. Но Супряга почему-то остановился в своем развитии. И это загадка.

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Нужно использовать то, что у Владислава получается лучше всего. А это белановский стиль, ему нужно дать мяч и пространство. Ни в коем случае не менять, не ломать его манеру, не заставлять подстраиваться под команду. Зачем? Для этого же есть другие форварды. Мастерство тренера должно проявиться в том, чтобы использовать индивидуальный талант Супряга в интересах команды", - сказал Босянок в интервью "Футбол 24".

Владислав Супряга провел за "Динамо" 20 матчей, в которых забил только 3 гола.

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