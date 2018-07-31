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вторник, 31 июля 2018 17:12

Экс-игрок "Шахтера" заинтересовал "Милан"

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Экс-игрок &quot;Шахтера&quot; заинтересовал &quot;Милан&quot;
Бернард может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Фото: ФК "Шахтер"

Бразильский полузащитник Бернард, который вначале лета официально покинул "Шахтер", достиг соглашения с "Миланом". Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

Ранее состоялась встреча технического директора "Милана" Леонардо с представителями 25-летнего бразильца, по итогам которой футболист выразил желание перейти в итальянский клуб.

Зарплата хавбека составит €3,5-4 млн в год.

Также не стоит отбрасывать вариант с переходом в "Челси" и "Интер", информирует Calciomercato.

Ранее сообщалось, Бернард подписал контракт с турецким "Бешикташем".

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Бернард последнее время восстанавливался после травмы и не имел игровой практики.

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