Экс-игрок "Шахтера" заинтересовал "Милан"

Бразильский полузащитник Бернард, который вначале лета официально покинул "Шахтер", достиг соглашения с "Миланом". Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.
Ранее состоялась встреча технического директора "Милана" Леонардо с представителями 25-летнего бразильца, по итогам которой футболист выразил желание перейти в итальянский клуб.
Зарплата хавбека составит €3,5-4 млн в год.
Также не стоит отбрасывать вариант с переходом в "Челси" и "Интер", информирует Calciomercato.
Ранее сообщалось, Бернард подписал контракт с турецким "Бешикташем".
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Бернард последнее время восстанавливался после травмы и не имел игровой практики.
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