Экс-глав УЕФА и ФИФА обвинили в коррупции и мошенничестве

Платини и Блаттера обвинили в мошенничестве. Фото: Football

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения бывшим руководителям мирового и европейского футбола Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини в мошенничестве.

Швейцарцы расследуют и вероятную коррупцию в ФИФА и УЕФА при выборе Катара в качестве страны-хозяина чемпионата мира по футболу, сообщает BBC.

Речь идет о выплате Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков (2,19 млн. долларов США), о которой Зепп Блаттер распорядился в 2011 году.

По мнению прокуратуры, платеж "нанес ущерб активам ФИФА и нанес незаконное обогащение Платини".

Блаттер и Платини настаивают, что выплата была полностью законной. Речь идет об увеличении зарплаты, которую Платини попросил задним числом за те годы, когда он работал советником Блаттера в ФИФА, с 1998 по 2002 годы.

Оба говорят, что договорились об этой прибавке, еще когда Платини был советником.

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Расследование по этому делу началось в 2015 году, и тогда Блаттер и Платини были отлучены от футбола. Оба отрицали это решение в судах, но везде проиграли.