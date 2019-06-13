Экс-чемпион мира назвал Владимира Кличко неудачником

Британец Тайсон Фьюри прокомментировал возможное возвращение Владимира Кличко на ринг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз обратился к Владимиру Кличко. Британец заявил, что украинец — неудачник и никогда не был хорошим боксером.

"Я действительно не знаю [вернется ли Кличко на ринг]. Ему уже 43 года. Да, 43. Кличко был плох даже в свои лучшие годы. Он – большой неудачник. Реально, он – неудачник. Владимир Кличко никогда не был хорош", — сказал Фьюри в интервью "iFL TV".

Он 100% думает над своим возвращением. Я буду преследовать тебя до конца твоих дней, сосунок. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь Цыганского короля. Я надрал тебе зад, и ты должен помнить об этом. ". Это действительно так. Он ненавидит меня".

"Все говорят, что мой бой с ним был ужасен. Этот парень — с*ка. Он всегда проворачивал свои дела. Но он – неудачник. Два самых крутых атлета за последние 20 лет были побиты жирными парнями. Кличко был побит толстяком Фьюри, а Энтони Джошуа был побит толстяком Руисом".

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Стриминговая платформа "DAZN" предлагает Владимиру Кличко контракт на три боя, по условиям которого гарантированный гонорар украинца составит 80 миллионов долларов. Первый бой — против боксера, который входит в топ-10 мировых рейтингов, в Германии. Дальше два боя на стадионе Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Отметим, что в середине марта Владимир возобновил тренировки.