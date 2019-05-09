Екатерина Козлова не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Мадриде

Екатерина Козлова смогла пройти в 1/8 престижного турнира в Мадриде.

Четвертая ракетка Украины Екатерина Козлова (№84 WTA) не сумела выиграть пятый подряд поединок на грунтовом турнире серии "Premier Mandatory" в Мадриде.



В третьем круге основной сетки 25-летняя украинка, которая преодолела квалификацию, уступила швейцарке Бенчич (№18 WTA).



Первая партия обернулась полным провалом. У Кати не получалось ровным счетом ничего, и соперница играла замечательно. Но это и не удивительно, после одной из главных побед в карьере морально настроиться на следующий поединок довольно сложно.



Начало второй партии добавил оптимизма Козлова заиграла увереннее, а вот в Бенчич появились проблемы с настроением. По ходу партии она несколько раз кричала и подбадривала себя, чтобы совсем не расслабиться. Ключевой момент произошел в четвертом гейме, когда швейцарка сыграла брейкпоинт и взяла после этого гейм с помощью трех мощных подач. Далее она зацепилась на приеме и взяла очко с третьего брейкпоинта. На этом игра закончилась.







Мадрид. третий круг

Екатерина Козлова (Украина) - Бенчич (Швейцария) - 0: 6, 2: 6





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В четвертьфинале Бенчич играть с первой ракеткой мира Наоми Осакой.