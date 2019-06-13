Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул

Самая известная украинская женщина-боксер Алина Шатерникова стала чемпионкой мира среди профессионалов с третьей попытки. Произошло это в столице Великобритании Лондоне 13 июня 2002-го. В бою за вакантный титул Женской Международной боксерской федерации (WIBF) киевлянка победила по очкам местную спортсменку из Лондона Кэти Браун по прозвищу "The Bitch" ("Сука").

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Победа в Лондоне над местной боксеркой сама по себе является подвигом, учитывая пресловутое "домашнее" судейство в боксе. В 2000-м и 2001 году Алина могла убедиться в этом, когда в Германии в чемпионских боях с немкой Региной Хальмих судьи отдавали победу хозяйке ринга. В Англии же даже судьи не смогли ничего сделать, зафиксировав победу украинки, хотя и с минимальным преимуществом - 96:95.

В одном из интервью Алина призналась, что стала чемпионкой мира незапланированно.

"Я ехала в Лондон, где должна была боксировать за звание чемпионки Европы, - рассказала спортсменка. - тут же по другой версии должна была отстаивать свой титул англичанка Кэти Браун. Но случайно получилось, что мы пообщались с промоутером Кэти, который сообщил, что титул чемпионки мира свободный и он может санкционировать бой за это звание. Но не в категории, в которой я выступала - 48 кг, а в весе 51 кг, в которой боксирует англичанка. Посоветовалась с тренером, мы решили, что это реальный шанс стать чемпионкой мира. Не хотели терять такой шанс. Тем более что готовилась я к 10-раундовому поединку и столько же нужно было боксировать за титул чемпионки мира. Плюс я была в хорошей форме, и это позволяло надеяться на успех. Так оно и получилось. Несмотря на то, что поединок проходил на родине моей соперницы, на то, что судьи и болельщики были англичанами, я уверенно победила единогласным решением судей".

Шатерникова третьей из Украины - после братьев Кличко - выиграла полноценный чемпионский пояс в профи-боксе

Алина Шатерникова стала первой и до сих пор единственной украинкой, которая завоевала чемпионский титул среди профессионалов. Она третьей из Украины - после братьев Кличко - выиграла полноценный чемпионский пояс в профи-боксе.

"Именно за такие моменты, как в Лондоне, не жалею, что жизнь посвятила спорту, - признается украинка. - Сожалею только, что мы тогда впопыхах не взяли с собой украинский флаг".

Алина Шатерникова ни разу не защищала выигранный титул, вернувшись в более низкую весовую категорию. В феврале 2005 года в Киеве Алина выиграла титул GBU и завершила боксерскую карьеру еще до своего 30-летия. Кэти Браун после того сделала 4 чемпионских попытки и все они оказались провальными.

В 2014-м Алина Шатерникова выставила свой пояс GBU на благотворительный аукцион и передала вырученные 20 тыс. грн. на лечение 2-х раненых в зоне АТО бойцов.