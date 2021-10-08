Джошуа предложили отказаться от реванша с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе 31-летнему Энтони Джошуа предложили отказаться от проведения реванша с Александром Усиком.

Промоутер Усика Боб Арум предложил стороне Джошуа отойти в сторону после поражения. Менеджер британца Эдди Хирн заявил, что его подопечный готов снова драться с Усиком.

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"Арум предложил, чтобы мы отошли в сторону и отказались от немедленного реванша с Усиком. Но Энтони не сделает этого. Если он будет здоров, то примет реванш. Он только и думает об Александре. Я не вижу сценария, при котором он отказался бы от реванша", - сказал Хирн.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.