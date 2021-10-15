"Джошуа ни за что не побьет Усика в следующем бою" -промоутер

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа не сможет принять реванша у Александра Усика.

Промоутер украинца Боб Арум считает, что Джошуа не имеет никаких шансов во время реванша, сообщает Boxingnews 24.

"Эдди Хирн (промоутер Джошуа -Gazeta.ua) считает, что Энтони не согласится отойти в сторону и захочет устроить реванш. Но это глупо с его стороны, ведь Джошуа ни за что не побьет Усика в следующем бою, которую новую стратегию он не применил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько заработают Усик и Джошуа во втором поединке

Усик слишком талантлив, а в Джошуа хрустальный подбородок. Единственный способ победить Александра - прижать его, загнать в угол и давить на него за счет большого веса. Но потом он может ударить в ответ. Тайсон Фьюри, как мы все знаем, способен выдержать эти удары, но Джошуа слабо держит удары.

Вероятно, Усик предпочел бы не устраивать реванш и сразу же перешел бы к поединку с Фьюри. Право на реванш принадлежит Джошуа и его промоутеру. Они активировали опцию реванша, чтобы защитить себя в юридической плоскости ", - сказал Арум.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.