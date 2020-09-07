Джоковича выгнали з US Open

Джоковича выгнали за неподобающее поведение. Фото Рейтер

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведение и не сможет завершить участие в Открытом чемпионате США. Такое наказание последовало после того, как Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.

Инцидент случился в матче четвёртого круга соревнований, в котором Новак встречался с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не сумели доиграть даже один сет. Счёт был 6:5 в пользу испанца. Новак успел подать 9 эйсов, Карреньо-Буста – 3. При этом испанец взял одну подачу Джоковича.

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За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем матча четвёртого круга между 12-м сеяным канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.