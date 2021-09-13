Джокович проиграл финал US Open

Даниил Медведев выиграл впервые US Open. Фото: Gettyimages.com

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович проиграл финал Открытого чемпионата США по теннису.

В решающем матче серб уступил россиянину Даниилу Медведеву - 6:4, 6:4, 6:4.

В первом сете Медведев показал абсолютно феноменальный теннис, позволив сопернику за всю партию взять лишь три очка на чужой подаче. Один из ключевых эпизодов встречи произошел на старте второго сета, когда серб упустил тройной брейк-поинт на подаче россиянина.

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В заключительном сете Медведев потерял первую возможность подать на матч, но со второй попытки все-таки добрался до вожделенной победы.

Поражение в США стала для Джоковича первой в сезоне и не позволила стать обладателем "Абсолютного шлема" в сезоне.

В Джоковича осталось 20 выигранных титулов "Большого шлема". Столько же у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Новак сыграл свой девятый финал US Open и проиграл здесь в шестой раз. Для Медведева это третий финал и вторая победа. Среди украинок успешной стала Элина Свитолина, которая дошла до 1/4 финала в одиночном разряде.