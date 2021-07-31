Джокович остался без медали Олимпиады

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сумел завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде.

В матче за третье место Джокович (1) проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте (6) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 49 минут.

Отметим, что 34-летний Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде. В Токио Новак также сразится за бронзу в миксте в паре с Ниной Стоянович.

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Джокович имеет бронзовую медаль Олимпиады. В 2008 году он уступил в полуфинале испанцу Рафаэлю Надалю, а матч за бронзу выиграл у Джеймса Блейка из США. В 2012 году он проиграл Энди Маррею, а в 2016 вылетел в первом круге от Хуана Дель Потро из Испании.