Джокович остался без медали Олимпиады

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 2079
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 612
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 306
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 405
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 495
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 126
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 864
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 1116
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 261
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
1 Просмотров: 927
Фото
Все фото
6
7
7
6
4
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
Видео
Все видео
УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"
Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"
"Шахтер" за €7 млн не смог купить бразильского таланта
"Шахтер" за €7 млн не смог купить бразильского таланта
Украина победила Швецию в историческом матче
Украина победила Швецию в историческом матче
Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС
Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС
Интервью
1/5
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 297
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1854
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1809
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1854
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1350
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 486
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
суббота, 31 июля 2021 12:07

Джокович остался без медали Олимпиады

  Комментировать
Джокович остался без медали Олимпиады

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не сумел завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде.

В матче за третье место Джокович (1) проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте (6) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 49 минут.

Отметим, что 34-летний Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде. В Токио Новак также сразится за бронзу в миксте в паре с Ниной Стоянович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джокович не сможет выиграть "Золотой шлем"

Джокович имеет бронзовую медаль Олимпиады. В 2008 году он уступил в полуфинале испанцу Рафаэлю Надалю, а матч за бронзу выиграл у Джеймса Блейка из США. В 2012 году он проиграл Энди Маррею, а в 2016 вылетел в первом круге от Хуана Дель Потро из Испании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джокович остался без медали Олимпиады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Мореплаватель открыл бедный и неплодородный остров

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев

На активистку вылили литр кислоты

Самое читаемое
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 9774
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 8523
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
9
 1 Просмотров: 6885
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
9
 Просмотров: 5670
Вся семья погибла на трассе: показали фото
Вся семья погибла на трассе: показали фото
4
 Просмотров: 4095
Спорт
Беларусь выиграла первое золото Олимпиады
Беларусь выиграла первое золото Олимпиады Просмотров: 126
В Харьков переехал лучший бомбардир чемпионата Бразилии
В Харьков переехал лучший бомбардир чемпионата Бразилии Просмотров: 234
Фанаты сорвали переход ЗХозули в португальский клуб
Фанаты сорвали переход ЗХозули в португальский клуб Просмотров: 504
Украинский пловец обидно не попал в финал
Украинский пловец обидно не попал в финал Просмотров: 351
€ 15 миллионов. Яремчук прилетел в Лиссабон на подписание контракта с "Бенфикой"
€ 15 миллионов. Яремчук прилетел в Лиссабон на подписание контракта с "Бенфикой" Просмотров: 171
Больше всего комментируют
16
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
7
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
У здания СБУ собрались сотрудники НАБУ
2
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
Голосов: 205
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть