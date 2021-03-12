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пятница, 12 марта 2021 21:20

Джима была близка к медали на Кубке мира по биатлону

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Джима была близка к медали на Кубке мира по биатлону
Юлия Джима была лучшей среди украинок. Фото: REUTERS

Украина 30-летняя Юлия Джима финишировала 5-й на этапе Кубка мира по биатлону.

В чешском Нове-Место состоялся женский спринт в рамках девятого этапа Кубка мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экхофф выиграла гонку преследования. Украинка – в нескольких секундах от медали

Победу одержала Тирил Екгофф. Норвежка выиграла 6 спринтерских гонок подряд.

На 2-м месте немка Дениз Херрманн, а "бронзу" завоевала представительница Италии в Доротея Вирер.

Лучшей среди украинок была Джима. Анастасия Меркушина и Дарья Блажко пришли к финишу во второй десятке. Валя Семеренко и Елена Пидгрушная ошибались на обоих огневых рубежах и завершили гонку 62-м и 88-м месте.

13 марта состоится следующий этап Кубка мира по биатлону в гонке преследования.

На этапе Кубка мира-2021 по биатлону Юлия Джима завоевала "серебро" в спринте.

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Дата
12
марта

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