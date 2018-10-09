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вторник, 09 октября 2018 20:45

Двое российских футболистов избили депутата

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Двое российских футболистов избили депутата
Кокорин и Мамаев давние друзья, которые любят дебоширить

Двое известных российских футболистов избили чиновника. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отличились позорным поступком. Футболисты избили председателя автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака.

Инцидент произошел в одном из московских кафе, где футболисты в компании друзей шумно себя вели, после чего депутат сделал им замечание. Перед избиением игроки назвали его "каким китайцем", а также попросили вернуться на родину и следить за порядком там.

Позже канал 360 сообщил об избиении Кокориным и Мамаевым еще одного чиновника Минпромторга, эту информацию подтвердили в самом министерстве.

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Кокорин и Мамаев известны своими скандальными выходками. Однажды они организовали шумную вечеринку с кучей алкоголя.

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