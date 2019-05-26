Две украинки победили в стартовых матчах на "Роллан Гаррос"

Элина победила в первом круге 38-летнюю Уильямс

Сегодня проходит первый день "Ролан Гаррос". Элина Свитолина обыграла Винус Уильямс (6:3, 6:3), Катерина Козлова обыграла Бернарду Перу (6:2, 7:6). Об этом пишет "Трибуна"

9-я ракетка мира Свитолина дважды играла с 52-й ракеткой Винус Уильямс. Теперь счет в противостоянии 2:1 в пользу украинки.

66-я ракетка мира Козлова ни разу не встречалась в Перой (83-й номер в рейтинге WTA).

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Открытый чемпионат Франции – один из четырех самых престижных теннисных соревнований наряду из чемпионатом Австралии, Англии и США. Призовой фонд турнира – 43 миллиона евро.