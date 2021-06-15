Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

В матче первого тура Евро-2020/21 сборная Португалии разгромила Венгрию -3:0.

Что нужно знать об игре в Будапеште?

Два разных тайма. Если в первой половине игры португальцы имели полное преимущество на поле, то после перерыва венгры отвечали своими атаками.

Португалия решила судьбу матча в конце игры. Все три мяча подопечные Карлуша Кейруша забили в последние восемь минут игры.

Судьбу матча решил рикошет. Рафаэль Геррейро забил первый гол после рикошета. После чего хозяева развалились и пропустили еще дважды.

Судьбу матча решил рикошет

Арбитр не засчитал гол венгров. При ничейном счете сборная Венгрия забила, но мяч был отменен из-за офсайда.

Дубль Роналду. Форвард "Ювентуса" сначала реализовал пенальти, а затем завершил комбинацию ударом с близкого расстояния.

Венгрия не заслужила разгром. В первом тайме хозяева защищались, играли рационально. После перерыва стали больше активно идти вперед, создали проблемы защите соперника. Игра была больше ничейная, или с минимальным преимуществом одного из соперников.

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В другом матче группы Германия сыграет против Франции. Начало игры в 22:00. В следующем туре Венгрия сыграет против Франции, а Португалия с Германией. 17 июня сборная Украины проведет матч второго тура против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. В первом туре команда Шевченко проиграла Нидерландам -2:3.