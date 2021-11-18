Должен спасти от вылета. Лунину нашли новый клуб в Испании

Аутсайдер чемпионата Испании "Хетафе" заинтересован в услугах вратаря "Реала" 22-летнего Андрея Лунина.

Украинский голкипер готов сменить клуб, но при условии, что будет иметь стабильную игровую практику, сообщает Diario Gol.

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Лунин имеет статус запасного вратаря "Реал" и провел за "сливочных" только один матч. Основным вратарем мадридцев является Тибо Куртуа.

"Хетафе" занимает последнее место в Ла Лиге, имея в своем активе только шесть очков после 13 матчей.

Андрей Лунин в Украине выступал за "Металлист", "Днепр" и "Зарю". С 2018 выступает в Испании. Играл на правах аренды за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

С начала 2021 года потеряла место в составе сборной Украины. Андрей Шевченко не взял вратаря на Евро. Александр Петраков не вызвал вратаря в национальную команду.