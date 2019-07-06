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суббота, 06 июля 2019 10:05

Договорился. Главного ненависника Ломаченко отправили в нокдаун

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Договорился. Главного ненависника Ломаченко отправили в нокдаун
Теофимо Лопес постоянно провоцирует Ломаченко

21-летнего Теофимо Лопеса, добивающегося боя с украинцем Василием Ломаченко, отправили в нокдаун во время спарринга

Американский проспект с гондурасскими корнями Теофимо Лопес (13-0, 11 KO), известный своими провокационными выпадами в адрес Василия Ломаченко, оказался в не очень приятном положении во время сборов. 21-летний Лопес был отправлен в нокдаун во время спарринга со своим соотечественником Джейнелсоном Фигероа. Во время одного из раундов Теофимо Лопес, выбросив удар левой, получил от спарринг-партнера встречный правый боковой – и оказался на пятой точке. Правда, стоит уточнить, что Фигероа - гораздо крупнее Лопеса, выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг) – пишет "Сегодня"


В конце прошлого года у Василия Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка. Инициатором разборок стал отец потенциального соперника украинского чемпиона – Теофимо Лопеса. Якобы он подошел к команде украинца и на повышенных тонах заявил, что сын "убьет" Ломаченко, если их очная схватка состоится.

Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей". "Чувак, я буду твоим самым большим гонораром, который ты получишь, если мы подеремся. Это факт", – утверждает Теофимо Лопес.

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19 июля Теофимо Лопес в американском Оксон-Хилле проведет бой против японца Масайоши Накатани. В случае победы, Лопес получит право подраться с чемпионом мира по версии IBF в легком весе Ричардом Коми.

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