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среда, 16 декабря 2020 09:23

Додо уйдет из "Шахтера" первым и за большие деньги – Палкин

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Додо уйдет из &quot;Шахтера&quot; первым и за большие деньги – Палкин
Два года назад "Шахтер" отправил Додо в аренду в португальский "Гимараеш". Фото "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о молодых футболистах команды.

"Мы угадали с Соломоном, Маркосом Антонио, Майконом, Додо. Порой нужны определенные обстоятельства, чтобы футболист раскрылся. Их много. Порой перемены могут влиять на уровень футболиста в конкретно взятое время.

Но если растянуть все это в процессе, я уверен, что все они достигнут результата. Время перекроет все шероховатости, которые встречаются. У нас есть огромное желание им помочь, это наши инвестиции. Тренерский штаб делает все, чтобы это получалось.

Нам повезло, что Каштру умеет работать с молодыми футболистами.

У нас же стратегия простая: берем молодых ребят и доводим их до топ-уровня. Додо мы отдали в его клуб в Португалии. Он побыл у Каштру сезон, он его знал. Играл, а сегодня им "Бавария" интересуется, и другие клубы. Думаю, он один из первых, кто уйдет за большие деньги", – сказал Палкин.

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22-летний Додо сыграл в нынешнем чемпионате 10 матчей, в которых забил 1 гол.

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