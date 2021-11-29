Для Роналду нашли весьма сурового тренера

До назначения Рангник работал в московском "Локомотиве". Фото: "Чемпионат"

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды.

В настоящее время немецкий специалист оформляет документы. Пока он не оформит рабочую визу, руководить "Манчестер Юнайтед" будет Майкл Кэррик, который является исполняющим обязанности главного тренера. Ожидается, что он и остальные тренеры останутся в клубе и войдут в штаб Рангника.

Ранее немец являлся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива". Официально уже сообщили о его уходе.

Рангник известен как почитатель таланта Валерия Лобановского, фанат прессинга. Возможны его конфликты с Криштиану Роналду, который мало участвует в командной игре.

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Предыдущим главным тренером "Манчестер Юнайтед" был Уле-Гуннар Сульшер. Клуб расстался с ним после поражения в матче 12-го тура АПЛ с "Уотфордом" (1:4).