Для чего Срна возвращается в "Шахтер"

Легенда "Шахтера" 37 летний Дарио Срна возвращается в донецкий клуб. Только уже не в качестве игрока, а тренера. Срна войдет в новый тренерский штаб Луиша Каштру, где станет одним из помощников португальского тренера. Предыдущий сезон хорват провел в итальянском "Кальяри".

Неоднократно писала о возможности возвращения Срны в "Шахтер" .Хорват прекрасно знает кухню горняков изнутри, много работал с Луческу и один сезон провел в Фонсека. Потенциально из него может вырасти очень сильный менеджер в системе "Шахтера".

Автор: ФК "Шахтер" Тренерский штаб Луиса Каштру

Возвращение Срны сейчас можно воспринимать, как ставку на будущее в плане главного тренера "Шахтера. Понятно, что Каштру уже 57 лет, опыт работы с сильными командами или достижений он не имеет. Есть много рисков, надолго в Украине он может не задержаться. За время работы Каштру в Украине Срна может получить нужный тренерский опыт. В случае того, если у португальца ничего не пойдет - замена уже будет готова. Если в Каштру все получится - Срна через 2 сезон станет его преемником.

Со временем Срна может заменить Каштру



Не менее важен другой аспект. Сейчас "горняки" переживают так называемую смену поколений. Держаться все на Тайсона, Марлос, Исмаили уже не может. Ведущим игрокам "горняков" уже за тридцать. Стоит тут думать о развитии молодых бразильцев, которые активно приходили в команду в течение прошлого сезона.

В этой ситуации Срна может оказаться не менее полезным. Во времена Луческу хорват был капитаном команды, где молодые бразильцы делали первые шаги в европейском футболе и получали развитие. Конечно, в этой ситуации Дарио имеет определенные умения. Но одно дело понимать эти принципы, совсем другое - объяснять их другим.

Единственным большим минусом в этой идиллии является не простой характер Срны. Во время карьеры футболиста Дарио запомнился в первую очередь своей работоспособностью, лидерскими качествами, умением вести за собой. Это скорее добродетели полученные от рождения, а не во время карьеры футболиста. Чрезмерная эмоциональность и склонность к симуляции во время карьеры точно не пойдет на пользу уже Срна - тренеру.

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Дарио Срна игра за "Шахтер" 15 лет, во время которых провел 339 матчей, в которых забил 33 мяча.