Длился два дня. Отменили чемпионат мира по хоккею

Сборная Чехии получила техническое поражение из-за ковода. Фото: Gettyimages.com/

Международная федерация хоккея приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.

В стартовые два игровых дня, в разных сборных начали фиксировать случаи заражения коронавирусом, что повлекло два технических поражения для команд США и Чехии, сообщает Sport.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 16-летний канадский вундеркинд превзошел достижение Гретцки

В результате было решено упразднить турнир.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет в расширенном формате: к десяти нынешним сборным прибавится Беларусь Ю-20, выигравшая Чемпионат в Дивизионе 1A.

Молодежный чемпионат мира-2022/23 будет принимать российский город Омск. Действующим победителем турнира является сборная США. Взрослый Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии в мае 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная Канады.