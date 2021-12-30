Длился два дня. Отменили чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе.
В стартовые два игровых дня, в разных сборных начали фиксировать случаи заражения коронавирусом, что повлекло два технических поражения для команд США и Чехии, сообщает Sport.ua.
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В результате было решено упразднить турнир.
Следующий молодежный чемпионат мира пройдет в расширенном формате: к десяти нынешним сборным прибавится Беларусь Ю-20, выигравшая Чемпионат в Дивизионе 1A.
Молодежный чемпионат мира-2022/23 будет принимать российский город Омск. Действующим победителем турнира является сборная США.
Взрослый Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии в мае 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная Канады.
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