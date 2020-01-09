"Динамо" заинтересовалось сербским полузащитником

Мирко Топич в 18 лет уже является основным игроком "Войводины". Фото: из открытых источников

Киевское "Динамо" зациплене в сербском футболисту Мирко Топич с "Войводины".

Скауты киевлян присутствовали на матчах Войводины, сообщает "Динамомания"

18-летний Топич уже выступает за первую команду "Войводины". Футболист действует на позиции опорного полузащитника. На игрока также претендуют другие клубы, в частности "Динамо" Загреб.

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Мирко Топич в нынешнем сезоне провел 13 матчей и забил 2 гола. "Войводина" занимает 3 место в чемпионате Сербии.