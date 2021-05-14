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пятница, 14 мая 2021 15:57

"Динамо" взяло Кубок и Чемпионство

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&quot;Динамо&quot; взяло Кубок и Чемпионство

Для киевского "Динамо" нынешний сезон можно назвать более чем удачным. По крайней мере, последние дни. Киевляне смогли взять и Кубок, и досрочно обеспечить себе чемпионство в национальном первенстве.

Как сообщает портал ВсеПроСпорт, досрочное чемпионство, о котором можно было говорить практически со стопроцентной уверенностью, "Динамо" обеспечило себе еще за три тура до конца чемпионата. Ближайший соперник киевлян, "Шахтер", отстает на 16 очков, и даже при условии всех побед "горняков" они не смогут догнать лидера таблицы.

В финале Кубка, которых проходил на стадионе в Тернополе, у "Динамо" все было не так однозначно. В соперники им достался менее титулованный клуб, который, однако, смог подняться до "бронзовой" строчки в чемпионате. Речь о "Заре".

При этом, если у "Динамо" в копилке уже были все возможные национальные трофеи, то для луганской "Зари" финал был поистине знаковым событием. Если бы футболистам из "Зари" удалось победить, они бы впервые взяли Кубок.

Стоит отдать должное игрокам "Зари", которые вышли на поле с явным намерением биться до последнего. Несмотря на то, что первый опасный момент возник только спустя 20 мин. после свистка, футболисты Скрипника успели до этого времени получить предупреждение за жесткую игру, а еще – вывести из строя Беседина.

Что касается опасных моментов и владения, то преимущество ожидаемо было у киевлян, которые особенно придавили соперников в конце первого тайма, показав опасные моменты на 38-й и 41-ой минутах.

Перерыв не смог переломить игру кардинально – киевляне больше владели мячом, чаще атаковали. Но стоит отдать должное "Заре", так как к финальному свистку счет на табло остался "не размоченным".

Несмотря на все усилия киевлян закончить матч в основное время, арбитрам пришлось переносить игру в овертайм. Первый дополнительный тайм оказался более удачным для "Динамо", которые открыли счет.

Убить интригу киевляне могли чуть позже, когда за снос футболиста в ворота "Зари" назначили пенальти. Вратарь сумел парировать удар в угол, сохранив шансы "Зари" отыграться до конца дополнительного времени, но сопернику "Динамо" не удалось этого сделать. Так что, с минимальным преимуществом киевляне взяли свой очередной Кубок.

В заключение отметим, что "Динамо" провели хороший матч, о чем сказал и Шевченко. Он также поблагодарил "Зарю" и отметил, что соперник играл на уровне, сохранив интригу до финальных минут матча.

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Дата
14
мая

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