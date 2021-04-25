"Динамо" впервые за 5 лет стало чемпионом

"Динамо" выиграло 16-ый титул. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" под руководством румынского тренера Мирчи Луческу стало чемпионом Украины. Произошло за три тура до окончания чемпионата. "Динамо" дома победило "Ингулец" с Петрово - 5:0и стало недосягаемым для "Шахтера".

Киевляне не позволили себе времени на раскачку. С первых минут динамовцы зажали сельскую команду на ее половине поля и быстро забили два мяча. Забарный и Беседин отличились ударами головой. Во втором тайме Виктор Цыганков отличился дважды: после добивания и фирменным роскошным ударом с левой ноги. Гол ударом головой на счету Дениса Попова. Еще несколько раз гостей выручал голкипер Крынский.

В таком долгожданное матче за чемпионство "Динамо" просто смело соперника с поля. Киевлянам демонстрировали красивые комбинации, быстрые контратаки, четкие розыгрыше стандартов. Забитых мячей быть значительно больше. Впервые в этом чемпионате киевляне имели такое преимущество с первых минут матча.

Вспоминается прошлогодние страдания команды и упорную борьбу за второе место с "Зарей" и "Десной". За год команда продемонстрировала впечатляющий прогресс и трудно найти тренера, который бы смог достичь большего чем Луческу. Все прошлогодние исполнители, которые мучились на поле, вдруг вспомнили, что они умеют играть в футбол.

Киевляне провели впечатляющий сезон. И не их вина, что основной конкурент забуксовал и едва не стал разваливаться. Со времен Лобановского не приходилось видеть такого большого преимущества киевлян над дончанами. И матч с "Ингульцем" лишь один из эпизодов этого преимущества. Главное достижение команды - стабильность, уверенность и игровая дисциплина. Ничего из этого не было все четыре года без титула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу никуда не собирается из Киева

В параллельном матче "Александрия" дома переиграла "Шахтер" - 2:0. Таким образом "Динамо" оторвалось от основного конкурента на 13 зачетных пунктов за три тура до окончания чемпионата. Травму в том матче получил защитник горняков Валерий Бондарь.