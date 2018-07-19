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четверг, 19 июля 2018 10:10

"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
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В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между футбольным клубом "Динамо" и американским производителем экипировки New Balance. В торжественном мероприятии приняли участие представители компании и клуба, в частности, первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков, главный тренер киевлян Александр Хацкевич и спортивный директор Алексей Михайличенко.

Виталий Сивков, прежде всего, передал приветствие от президента клуба Игоря Суркиса и пожелал всем успехов.

"Очень рады тому, что ФК "Динамо" и New Balance нашли друг друга. Желание работать вместе было обоюдным. На сегодняшний день можно констатировать, что мы сделали только первый шаг. Наша соглашение рассчитано на три года. Верим в то, что с каждым годом будем наращивать наше сотрудничество. будем рады, чтобы наши партнеры, New Balance и New Balance Ukraine каждый год отмечали эффективность нашего сотрудничества, чтобы вы имели коммерчески эффективные результаты, а мы в свою очередь видели увеличение ваших возможностей. Мы очень рады тому, что усилия нашей команды, которая трудилась более полугода, не стали бесполезными, и результатом этой работы является то, что сегодня здесь происходит. Сегодня завершился подготовительный этап и началась работа. Она заключается в том, что вы уже видите нашего главного тренера в новой форме", - сказал Сивков.

"Динамо" вступает в новый сезон с большими надеждами"

Александр Хацкевич отметил, что впереди новый сезон, в котором будет строиться новая команда с новым техническим спонсором.

"Столько всего нового с первого дня нашего знакомства с New Balance, ведь ребята только сегодня получили новые комплекты. Мы вступаем в новый сезон с большими надеждами. Уверен, что в новой форме мы сможем достичь больших побед как в Украине, так и в Европе", - сказал белорусский специалист.

Алексей Михайличенко подчеркнул, что за свою карьеру поиграл в формах многих производителей, поэтому прекрасно понимает, насколько важно для футболистов, чтобы экипировка была практической и удобной.

"Хотел бы пожелать, чтобы в новой форме было как можно больше новых побед", - отметил Михайличенко.

После выступлений официальных лиц состоялось подписание меморандума о сотрудничестве на три следующих сезона.

 

Далее в конференц-зал вышли игроки киевского "Динамо" - Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков в комплектах формы для полевых игроков. Футболистов сопровождали парни из академии.

 
 

Денис Бойко и Георгий Бущан показали вратарские комплекты.

 

В форме от New Balance будут играть все возрастные группы "Динамо".

Ориентировочная стоимость новых футболок составит 1600 гривен. Представители компании New Balance пообещали, что вместе с клубом будут делать всевозможные акции для фанатов, а первые десять, кто купил футболки в магазине на "Олимпийском", получили в подарок фирменные мячи.

После презентации на поле НСК "Олимпийский" состоялась открытая тренировка, на котором болельщики могли увидеть команду в новом экипировке, а счастливчикам достались мячи от нового спонсора.

 

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В новой форме "Динамо" в первый раз сыграет в Суперкубке страны против "Шахтера" (21 июля).

Gazeta.ua
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19
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