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воскресенье, 17 ноября 2019 15:23

"Динамо" в спарринге разгромило "Оболонь-Бровар"

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&quot;Динамо&quot; в спарринге разгромило &quot;Оболонь-Бровар&quot;
Карлос Де Пена отличился покером в ворота "Оболони- Бровар". Фото: Александр Попов

Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило "Оболонь-Бровар" 5: 0.

Сразу четырьмя голами отметился Карлос Де Пена - по два мяча в каждом из таймов. Еще один гол на последней минуте основного времени забил Фран Соль, сообщает "Спортарена"

Алексей Михайличенко использовал футболистов, которые не поехали в расположение свои национальных команд и молодежь.

Товарищеский матч

"Динамо" - "Оболонь-Бровар" 5: 0

Голы: Где Пена, 20, 45, 48, 88, Соль, 90

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Следующий матч подопечные Алексея Михайличенко проведут в воскресенье, 24 ноября, когда встретятся с "Мариуполем" в Премьер-лиге.

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