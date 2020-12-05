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суббота, 05 декабря 2020 21:53

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь" и вернулось на первое место

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&quot;Динамо&quot; в меньшинстве обыграло &quot;Мариуполь&quot; и вернулось на первое место
Еще недавно на матче команд были зрители. Фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" победило в столице "Мариуполь" - 2: 1 и снова возглавил турнирную таблицу. В киевлян отличились Гармаш в первом тайме и Цыганков во втором. У гостей на последней добавленной минуте мячом престижа отметился Топалов. С середины первого тайма киевляне играли вдесятером после удаления Нещерета.

Гости не слишком уверенно начали встречу и уже на 6-ой минуте оказались в роли догоняющих. Гармаш избежал офсайда и забил в пустые ворота. Ближе к середине тайма "Мариуполь" оправился и провел просто идеальную атаку. Сикан, 17-летний Очеретько и Горбунов разыграли образцовую комбинацию и Нещерет, который получил шанс сыграть, вынужден был останавливать атаку ценой красной карточки.

Численное преимущество подопечных Остапа Маркевича чувствовалась в первой половине второго тайма. Команда дорожила мячом, атаковала на скорости, но только до штрафной киевлян. Далее азовцы будто упирались в невидимую стену и не могли выйти на ударную позицию. Ошибкой тренеров замена Сикана. Игра гостей потеряла и так небольшую остроту, а локальная тики-така к ничьей не приближала.

Удивляет, как Супряга умудряется прозевать опасные атаки своей команды и всегда оказывается не там, где должен быть

Очередной матч без забитого мяча провел Владислав Супряга. Просто удивляет, как форвард умудряется прозевать опасные атаки своей команды и всегда оказывается не там, где должен быть. Владислав не может подстроиться под последний пас и совсем не угадывает отскок мяча. Видимо, ему надо дождаться зимней паузы и в межсезонье начать все заново. Иначе второе пришествие в киевское "Динамо" закончится так же, как и первый.

"Динамо" играло не в оптимальном составе, потому что Луческу дал отдохнуть Вербича и Родригешу. Но даже при таких условиях не выпустил на поле даже на замену Богдана Леднева. Очевидно, что ребятам, которые пришли с "Зари" (Ледневу и Русину), вскоре придется искать себе другие команды. Перспектив сыграть в "Динамо" не просматривается почти никаких.

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Киевляне набрали 29 баллов и вновь возглавили турнирную таблицу, опередив на три балла "Шахтер".

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Дата
05
декабря

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