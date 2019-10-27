"Динамо" в гостях обыграло "Шахтер"

Артем Шулянський принес победу "Динамо". Фото: Динамомания

В рамках 10 тура чемпионата Украины Ю-19 между собой встретились "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" возглавляли турнирную таблицу имея в своем активе 24 очка, а киевляне были только 4 уступая 3 пунктами. Поэтому в случае победы "Динамо" настигало своего принципиального соперника.

С первых минут игры футболисты "Шахтера" захватили инициативу на поле. Заработали пенальти, но не смогли его реализовать. "Динамо" выручил вратарь Нещерет. Подопечные Игоря Костюка вышли в перед благодаря голу Ярослава Надольского после удачного прессинга у ворот соперника.

"Горняки" отыгрались во втором тайме. Михаил Мудрик сравнял счет. Далее игра проходила в осторожно. Никто из соперников не хотел проигрывать. Но динамовец Артем Шулянський дождался ошибки от соперника и вывел "Динамо" вперед.

Игра да и завершилась минимальной победой динамовцев. Хотя киевляне доигрывали в меньшинстве после удаления Викентия Волошина и тренера Игоря Костюка.

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В Юношеской Лиге чемпионов "Шахтер" после 3 матчей имеет только 2 очка. "Динамо" смогли против "Шкендия" из Северной Македонии и теперь сыграет против греческого ПАОКа в следующем раунде.