"Динамо" скромно и безвольно уступило "Барселоне"

В прошлом году "Динамо" достойно смотрелось на "Камп Ноу". Фото: "Динамо

Добрый вечер!

Киевское "Динамо" попытается не испортить нам еврокубковый неделю матчем с хваленой "Барселоной". После вчерашнего погрома "Шахтера" "Реалом", главная задача киевлян - не пропустить 5 голов.

Откровенно говоря, верится в такое слабо. Слишком уж безвольно выглядят динамовцы в Лиге чемпионов. Классические мальчики для битья. Конкуренцию им составляет разве "Шахтер".

Собственно, эта игра станет Рубиконом и для наставника киевлян Мирчи Луческу. Помнится, в прошлом году сам Мирча Михайович говорил, что, мол, нас в этом году бьют, но в следующем мы себя покажем. Пока получается не очень.

Если снова случится сокрушительное поражение, то Суркисам надо будет прекращать петь дифирамбы Луческу, а искать нового тренера. Ибо этот - только для внутреннего пользования.

Впрочем хватит о грустном. Будем надеяться, что поводов для оптимизма сегодня будет больше чем вчера.

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А вот и стартовые составы, в которых команды выйдут на поле:

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Гармаш, Витиньо, Рамирес, Шкурин

"Барселона": Тер Стеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай

Запасные: Нету, Пенья, Бальде, Умтити, Пуч, Демир, Роберто, Гонсалес, Коутиньо, Фати, Агуэро

Игра началась!

2 мин. Ого! Резко начинают хозяева. Подача с правого фланга, Дест опережает Миколенко и головой пробивает выше ворот.

5 мин. Хозяева пока никуда не спешат, неспешно перекатывая мяч.

7 мин. Пока на ватных ногах играют динамовцы, испуг в глазах видно невооруженным глазом.

11 мин. Динамовцы потихоньку приходят в себя и даже смогли перевести игру в центр поля.

12 мин. Буяльский прорвался по флангу и едва не вышел один на один. Затем сбросил мяч под удар, но выстрел заблокировали.

15 мин. Не стесняются каталонцы нарушать правила на нашей половине поля. Вот Шапаренко снова сбили.

18 мин. Люк де Йонг прощает нас. Депай навесил со штрафного, Йонг бил головой с 11-метров и едва не попал в угол. Очень опасно было.

21 мин. Гол назревает. Бущан заигрался с мячом и отдал де Йонгу. Тот бил обводным ударом, но Георгий отработал, переведя удар на угловой.

24 мин. Когда Луческу сравнивал себя с Лобановским, то забывал, что команды Мэтра никогда не боялись соперника. А здесь испуг хоть яйцом выкачивай!

27 мин. Де Йонг и Дест оказались вдвоем против Миколенко на дальней штанге, но пробить ни один из каталонцев не смог.

30 мин. "Барселона" не дает киевлянам выйти из-под прессинга. Не могут начать атаку динамовцы.

33 мин. Супряга забежал в офсайд. Ну хоть какой-то намек на атаку.

36 мин. Гол. Пике забивает. Оставили одного Жерара и тот просто расстрелял Бущана. 1:0.

39 мин. Где-то одновременно с "Шахтером" пропустили киевляне. И что самое обидное - продолжается безвольная, испуганная игра.

43 мин. Буяльский вновь обрезался и выходу один на один помешал Миколенко, который выбил мяч в последний момент.

Перерыв у нас. Об игре "Динамо" можно сказать одно: не тратьте, куме, силы и спускайтесь на дно.

Второй тайм. Коутиньо выходит вместо Мингесы, а Фати меняет Де Йонга.

48 мин. Две минуты "Динамо" не может зацепиться за мяч. Интересно, что говорил Луческу в перерыве, если они так катастрофически начали второй тайм?

50 мин. Супряга не успевает на передачу Миколенко. Ну и 0 ударов в створ у киевлян. Кто бы сомневался?

52 мин. Кенджера выбил мяч из-под ног Фати. А то был бы второй гол.

54 мин. Бущан едва не привез второй. Бил через себя после обрезки Георгия, но не попал в ворота второй Месси.

56 мин. Такое впечатление, что киевлян на расстрел вывели, а не на игру в футбол.

60 мин. Два паса не могут связать гости. Ну ниц не получается в атаке.

61 мин. Гармаш меняет Супрягу, а Витиньйо Де Пену.

63 мин. Замены пока без пользы. Витиньо ничего не смог сделать с Дестом, даже углового.

66 мин. Гармаш начинает падать и кривляться. Вставай, Денис, здесь тебе не УПЛ.

68 мин. Хорошую атаку провели киевляне. От углового флажка соперника до своего вратаря Бущана. Класс есть класс!

70 мин. Третий удар Цыганкова заблокировал Пике. Не дает пробить муж Шакиры в створ!

75 мин. Агуэро выходит вместо Депая.

78 мин. У нас Тымчик выходит вместо Кенджеры.

80 мин. "Барселона" сейчас просто экономит силы и играет спустя рукава.

83 мин. Становится скучной игра. Киевляне не могут переломить, а каталонцы не хотят ничего менять.

85 мин. Рамирес и Караваев меняют Цыганкова и Буяльского.

88 мин. Киевляне всей командой отбиваются от атак хозяев поля.

90 мин. Похоже, без удара в створ уйдут с поля киевляне.

3 минуты добавил арбитр.

Ну и все. Еще одно поражение, которые коллекционируют наши так называемые гранды.

В следующем туре, 2 ноября, "Динамо" дома примет "Барселону". Это будет битва аутсайдеров. Всего украинские команды имеют 4 поражения в 6 матчах Лиги чемпионов.