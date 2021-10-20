"Динамо" скромно и безвольно уступило "Барселоне"

 
Ексклюзивы
1/5
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 1134
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 756
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 549
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1143
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17857
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1836
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3123
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1188
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Почему "Барселона" победила "Динамо"
Почему "Барселона" победила "Динамо"
"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку
"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
Почему "Реал" разгромил "Шахтер"
"Шахтер" дважды шокировал "Реал"
"Шахтер" дважды шокировал "Реал"
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
От Карнеги до автобиографий - футболисты сборной Украины рассказали, какие книги читают
Интервью
1/5
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 684
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5031
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1413
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1503
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1089
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
среда, 20 октября 2021 19:03

"Динамо" скромно и безвольно уступило "Барселоне"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; скромно и безвольно уступило &quot;Барселоне&quot;
В прошлом году "Динамо" достойно смотрелось на "Камп Ноу". Фото: "Динамо

Добрый вечер!

Киевское "Динамо" попытается не испортить нам еврокубковый неделю матчем с хваленой "Барселоной". После вчерашнего погрома "Шахтера" "Реалом", главная задача киевлян - не пропустить 5 голов.

Откровенно говоря, верится в такое слабо. Слишком уж безвольно выглядят динамовцы в Лиге чемпионов. Классические мальчики для битья. Конкуренцию им составляет разве "Шахтер".

Собственно, эта игра станет Рубиконом и для наставника киевлян Мирчи Луческу. Помнится, в прошлом году сам Мирча Михайович говорил, что, мол, нас в этом году бьют, но в следующем мы себя покажем. Пока получается не очень.

Если снова случится сокрушительное поражение, то Суркисам надо будет прекращать петь дифирамбы Луческу, а искать нового тренера. Ибо этот - только для внутреннего пользования.

Впрочем хватит о грустном. Будем надеяться, что поводов для оптимизма сегодня будет больше чем вчера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" едва не наказало "Барселону" за недооценку

А вот и стартовые составы, в которых команды выйдут на поле:

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кенджера, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга

Запасные: Бойко, Шабанов, Тымчик, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Гармаш, Витиньо, Рамирес, Шкурин

"Барселона": Тер Стеген, Дест, Пике, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Гави, Депай

Запасные: Нету, Пенья, Бальде, Умтити, Пуч, Демир, Роберто, Гонсалес, Коутиньо, Фати, Агуэро

Игра началась!

2 мин. Ого! Резко начинают хозяева. Подача с правого фланга, Дест опережает Миколенко и головой пробивает выше ворот.

5 мин. Хозяева пока никуда не спешат, неспешно перекатывая мяч.

7 мин. Пока на ватных ногах играют динамовцы, испуг в глазах видно невооруженным глазом.

11 мин. Динамовцы потихоньку приходят в себя и даже смогли перевести игру в центр поля.

12 мин. Буяльский прорвался по флангу и едва не вышел один на один. Затем сбросил мяч под удар, но выстрел заблокировали.

15 мин. Не стесняются каталонцы нарушать правила на нашей половине поля. Вот Шапаренко снова сбили.

18 мин. Люк де Йонг прощает нас. Депай навесил со штрафного, Йонг бил головой с 11-метров и едва не попал в угол. Очень опасно было.

21 мин. Гол назревает. Бущан заигрался с мячом и отдал де Йонгу. Тот бил обводным ударом, но Георгий отработал, переведя удар на угловой.

24 мин. Когда Луческу сравнивал себя с Лобановским, то забывал, что команды Мэтра никогда не боялись соперника. А здесь испуг хоть яйцом выкачивай!

27 мин. Де Йонг и Дест оказались вдвоем против Миколенко на дальней штанге, но пробить ни один из каталонцев не смог.

30 мин. "Барселона" не дает киевлянам выйти из-под прессинга. Не могут начать атаку динамовцы.

33 мин. Супряга забежал в офсайд. Ну хоть какой-то намек на атаку.

36 мин. Гол. Пике забивает. Оставили одного Жерара и тот просто расстрелял Бущана. 1:0.

39 мин. Где-то одновременно с "Шахтером" пропустили киевляне. И что самое обидное - продолжается безвольная, испуганная игра.

43 мин. Буяльский вновь обрезался и выходу один на один помешал Миколенко, который выбил мяч в последний момент.

Перерыв у нас. Об игре "Динамо" можно сказать одно: не тратьте, куме, силы и спускайтесь на дно.

Второй тайм. Коутиньо выходит вместо Мингесы, а Фати меняет Де Йонга.

48 мин. Две минуты "Динамо" не может зацепиться за мяч. Интересно, что говорил Луческу в перерыве, если они так катастрофически начали второй тайм?

50 мин. Супряга не успевает на передачу Миколенко. Ну и 0 ударов в створ у киевлян. Кто бы сомневался?

52 мин. Кенджера выбил мяч из-под ног Фати. А то был бы второй гол.

54 мин. Бущан едва не привез второй. Бил через себя после обрезки Георгия, но не попал в ворота второй Месси.

56 мин. Такое впечатление, что киевлян на расстрел вывели, а не на игру в футбол.

60 мин. Два паса не могут связать гости. Ну ниц не получается в атаке.

61 мин. Гармаш меняет Супрягу, а Витиньйо Де Пену.

63 мин. Замены пока без пользы. Витиньо ничего не смог сделать с Дестом, даже углового.

66 мин. Гармаш начинает падать и кривляться. Вставай, Денис, здесь тебе не УПЛ.

68 мин. Хорошую атаку провели киевляне. От углового флажка соперника до своего вратаря Бущана. Класс есть класс!

70 мин. Третий удар Цыганкова заблокировал Пике. Не дает пробить муж Шакиры в створ!

75 мин. Агуэро выходит вместо Депая.

78 мин. У нас Тымчик выходит вместо Кенджеры.

80 мин. "Барселона" сейчас просто экономит силы и играет спустя рукава.

83 мин. Становится скучной игра. Киевляне не могут переломить, а каталонцы не хотят ничего менять.

85 мин. Рамирес и Караваев меняют Цыганкова и Буяльского.

88 мин. Киевляне всей командой отбиваются от атак хозяев поля.

90 мин. Похоже, без удара в створ уйдут с поля киевляне.

3 минуты добавил арбитр.

Ну и все. Еще одно поражение, которые коллекционируют наши так называемые гранды.

В следующем туре, 2 ноября, "Динамо" дома примет "Барселону". Это будет битва аутсайдеров. Всего украинские команды имеют 4 поражения в 6 матчах Лиги чемпионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" скромно и безвольно уступило "Барселоне"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
октября

"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 14256
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден &quot;нелегал&quot;
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
5
 Просмотров: 9018
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 7857
&quot;Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США&quot; - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
 Просмотров: 5031
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 4986
Спорт
Почему "Барселона" победила "Динамо"
Почему "Барселона" победила "Динамо"
 Просмотров: 18
"Динамо" уступило в Барселоне почти без сопротивления
"Динамо" уступило в Барселоне почти без сопротивления
 Просмотров: 45
В "Челси" заговорили о покупке Холанда
В "Челси" заговорили о покупке Холанда Просмотров: 90
Европейские ассоциации собираются покинуть ФИФА
Европейские ассоциации собираются покинуть ФИФА Просмотров: 342
Титулованные пловцы отказались от чемпионата Европы в России
Титулованные пловцы отказались от чемпионата Европы в России Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
4
Зеленский хочет уволить председателя Нацбанка - Bloomberg
4
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
Голосов: 259
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть