"Динамо" рискует потерять своего лидера

Жерсон Родригес в новом сезоне стал важным игроком "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 25-летний Жерсон Родригес летом может покинуть клуб.

В услугах Родригеса заинтересованы клубы из Испании, Италии, Португалии и Англии, которые привлекла достаточно качественная игра футболиста в нынешнем сезоне под руководством Мирчи Луческу, сообщает Le Quotidien.

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Игрок сборной Люксембурга в текущем сезоне смог стать одним из лидеров "Динамо" и проявить себя в еврокубках.

Жерсон Родригеш перешел в "Динамо" летом 2019 мз японского "Джубило Ивата" за €2 млн. В прошлом сезоне киевляне на полгода отдавали вингера в аренду турецкому "Анкарагюджю". В текущем сезоне Жерсон Родригеш провел 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и четыре ассиста.