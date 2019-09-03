"Динамо" расторгло контракт со скандальным игроком

Серб Пантич почти 2 года не играл за "Динамо"

"Динамо" по обоюдному согласию разорвало контракт с защитником Александаром Пантичем.

Серб пополнил ряды "Динамо" зимой 2017-го, когда перебрался на правах свободного агента из "Вильярреала". За это время Пантич отыграл за бело-синих лишь 20 поединков во всех турнирах, не отличаясь забитыми мячами.

Вторую часть прошлого сезона 27-летний защитник отыграл в аренде за испанский "Кадис", который выступает в Сегунде. Пантич не провел за клуб ни одного матча, и всего дважды попадал в заявку "Кадиса" на игру.

В последний раз Пантич выходил на поле в официальных матчах в декабре 2017-го, когда в составе "Динамо" отыграл тайм против "Александрии" в рамках УПЛ.

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Следующий матч "Динамо" проведет 15 августа дома против "Десны".