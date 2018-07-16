"Динамо" проведет открытую тренировку и презентует новую форму

"Динамо" приглашает фанатов на НСК "Олимпийский". Фото: Campeones.ua

Производитель спортивной экипировки, американская компания New Balance, с нового сезона становится официальным спортивным партнером ФК "Динамо" Киев.

Соглашение о сотрудничестве рассчитана на три сезона - 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 гг.

18 июля 2018 состоится презентация новой игровой формы, в которой киевское "Динамо" будет выступать во всех турнирах в сезоне 2018/2019.

- для болельщиков ворота арены откроются в 18:00 (вход через Западные ворота №4), с этого времени начнется развлекательная программа с розыгрышами призов. На территории олимпийского дворике НСК "Олимпийский" будут работать точки продажи напитков и снеков.

- после официальной части начнется открытая для всех тренировка. Для размещения болельщиков предусмотрены центральные сектора бизнес-сегмента.

- каждый, кто посетит мероприятие, сможет первым приобрести новую форму ФК "Динамо" (Киев). После завершения открытой тренировки запланирована автограф-сессия с игроками первой команды.

Также новую экипировку сезона 2018/2019 болельщики "бело-синих" смогут приобрести в официальных интернет-магазинах shop-fcdk.com и newbalance.ua, а также в фирменных магазинах ФК "Динамо" Киев, информирует официальный сайт столичного клуба.

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Первый матч в форме New Balance "Динамо" проведет уже 21 июля в Одессе, где сыграет за престижный трофей - Суперкубок Украины.